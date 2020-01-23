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23.01.20 17:08

Трамп звинуватив Обаму в затримці допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що адміністрація його попередника Барака Обами затримувала допомогу багатьом країнам, зокрема й Україні.

Трамп звинуватив Обаму в затримці допомоги Україні

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Демократи і Шифті Шифф, чий виступ перед Сенатом був сповнений брехні і спотворень, відмовляються визнати, що адміністрація Обами затримувала допомоги багатьом країнам, включаючи Україну, Пакистан, Філіппіни, Єгипет, Гондурас і Мексику," - написав Трамп.

Він додав, що вважає ситуацію зі своїм імпічментом "полюванням на відьом".

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Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Дональда Трампа на підставі звинувачень у тиску на Україну.

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