У 2015 році я відмовився палити машини, які проходили через блокпост на Донбасі і не платили йому данину по 100 тис., - ветеран АТО Майман про конфлікт із Ківою

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі виданню "ГОРДОН"

"У ресторан я приїхав до друга. Побачив, що там був Ківа. Ми сиділи поруч, але він мене спочатку не помітив. Потім, думаю, йому хтось підказав, що я сиджу поруч. Він мене гукнув: мовляв, а ну стій, я тобі, бл...ть, щось поясню. Може, це не дослівно, але якось так він сказав. Він підійшов і каже: "Ну що, с...ко, я тобі обіцяв голову відрізати?" Я відповідаю: "Не зрозумів!?" І все – він мене б'є. У 2015 році я відмовився стріляти по машинах, які проходили через блокпост на Донбасі й не платили йому данину по 100 тис. грн за проїзд. Він це все кришував. Я був у підпорядкуванні заступника командира батальйону. А Ківа був куратором нашого батальйону. І я не слухав його наказів, оскільки вони були незаконними – відтоді ми вороги. Ківа тоді просто не зміг заробляти. Виходив там щоранку зі своїм білим обнюханим носом. А взагалі це професійний шахрай, шахрай, який виліз на політичну арену на хвилі війни. Я не для того пішов у добровольчий батальйон, щоб заробляти на війні. У нас із ним різні погляди на життя", – підкреслив Майман.





За його словами, в 2015 році Ківа разом з тодішнім начальником головного управління МВС в Донецькій області В'ячеславом Аброськіним займалися контрабандою і торгівлею наркотиками.

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"Вони з Аброськіним розділили вплив у Донецькій області. Один займався контрабандою, другий – наркотиками. В Артемівську Ківа гральний бізнес організував. Я почав про це говорити, через що зіткнувся тоді з переслідуванням. За час, що минув із 2015 року, Ківа лише писав мені періодично у Facebook, називав повією. Я, зі свого боку, писав у коментарях, що він ховався за моєю спиною і займався торгівлею наркотиками. Ось таке "спілкування". І він образився – я ж це під його постом написав. Причому Ківа в суд на мене не подавав. Тобто сказати, що він був зі мною не згоден, не можна. Жодних спростувань із його боку не було, він просто видаляв коментарі та блокував мене. Ківа виявився злопам'ятним хлопцем. І вчора вирішив пояснити мені свою позицію головою – руки ж у нього "прутнем" зайняті", – сказав співрозмовник.

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Він зазначив, що екснардеп Віталій Купрій буде надавати йому юридичну допомогу.

"Віталія Купрія я знаю давно, він мені допомагає юридично, причому безкоштовно. Загалом за цим інцидентом дві справи: одна за заявою Ківи, друга – моя у прокуратурі. Щоправда, у нього ж зв'язки. Він просто в ресторані за столом говорив, що в нього Арсен на зв'язку. Однак я вважаю, що з боку реформованої прокуратури розслідування конфлікту буде об'єктивним. Принаймні я вірю в це", – резюмував Майман.

22 січня в ресторані "Моссо" на Хрещатику у Ківи виник конфлікт із Майманом. На відео інциденту нардеп підійшов до ветерана АТО і спробував вдарити його головою в обличчя, той відповів ударом кулаком у голову.

Ківа заявив, що в ресторані на нього напав чоловік, який поводився неадекватно і викрикував нецензурні слова.

Поліція повідомила, що нардепу надали медичну допомогу на місці, а учасники конфлікту з ним розшукують.

В ОПЗЖ заявили, що на Ківу "бандитський напад" здійснив чоловік "з групи націоналістів", після чого нардеп потрапив до лікарні.

22 січня стало відомо, що Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка відкрив кримінальне провадження стосовно народного депутата.