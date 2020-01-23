Королева Великої Британії Єлизавета ІІ схвалила закон про Brexit

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News з посиланням на віцеспікера Палати громад Наджела Еванса.

"Brexit-угода (прем'єра - ред.) Бориса Джонсона стала законом у Великій Британії, відкривши шлях для виходу країни з ЄС наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

За словами Еванса, королева Єлизавета II схвалила законопроєкт сьогодні.

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Раніше законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов всі етапи затвердження в парламенті.

Як повідомлялося, вихід Великої Британії з Євросоюзу відбудеться 31 січня. У червні 2016 року на референдумі у Великій Британії 52% громадян висловилися за вихід країни з ЄС, 48% виступили за те, щоб залишитися в складі Європейського Союзу.