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23.01.20 17:47

У СІЗО "республік" на цей момент сидить відсотків 20 росіян, які приїхали вбивати, - ексв'язень "ЛНР" Секацький

У в'язницях терористів "ЛНР" близько 20% від загальної кількості ув'язнених становлять російські найманці.

У СІЗО "республік" на цей момент сидить відсотків 20 росіян, які приїхали вбивати, - ексв'язень "ЛНР" Секацький

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексв'язень терористів "ЛНР" Денис Секацький.

"У СІЗО "республік" на даний момент сидить відсотків 20 росіян. Вони приїхали сюди не просто воювати - вони приїхали заробляти - і вони такі самі люди, і так само сидять. Я сидів із бійцями спецпідрозділу російського МВС. Майже весь їхній підрозділ зараз у СІЗО. Вони вбивали валютчиків, віджимали гроші, і навіть в "ЛНР" на це не закрили очі", - розповів він.

При цьому Секацький зазначив, що "до будь-яких зеків, убивць, маніяків там ставилися краще, ніж до нас".

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