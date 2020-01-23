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23.01.20 17:45

Українці отримають "паспорт у смартфоні" до кінця лютого, - МВС

У додатку "Дія" до кінця лютого з'явиться можливість отримати паспорт громадянина України та закордонний паспорт.

Українці отримають "паспорт у смартфоні" до кінця лютого, - МВС

Про це повідомляє пресслужба МВС на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ідея біометричного документа в мобільному додатку вже тривалий час опрацьовується фахівцями Міграційної служби. Напрацювання і пропозиції ДМС були підтримані і зараз втілюються в рамках проєкту з діджиталізаціі держави", - йдеться в повідомленні.

"Цифровай варіант ID-картки та закордонного паспорта може знадобитися, наприклад, під час поїздок залізничним або повітряним транспортом у межах країни або в інших життєвих ситуаціях, про що ми згодом обов'язково розповімо докладніше", - додали в МВС.

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Українці отримають паспорт у смартфоні до кінця лютого, - МВС 01

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