Поховань закатованих терористами людей у Луганську дуже багато, майже всі можу показати, - ексв'язень "ЛНР" Секацький

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексв'язень терористів "ЛНР" Денис Секацький.

"У нас вивозили мертвих у штольні. У воздуховідвідники шахт скидали тіла. У копанки скидали. Я думаю, що коли Україна туди зайде - там знайдуть цілі могильники. У 2014 році людей спалювали у Луганську просто на ремонтному заводі. Поховань дуже багато... Я, до речі, майже всі можу показати - ті, які я знаю по Луганську, по 2014 року. Зникло дуже багато людей. Офіційні цифри суттєво применшені", - розповів він.

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Секацький також зазначив, що людей вбивали через непрофесіоналізм.

"Як представники будь-якої спецслужби, співробітники ФСБ знають межу людських можливостей - у тих таки уколах, шокотерапії, воді. Вони знають, коли потрібно зупинитися, їх цього вчать. Місцеві терористи цих норм не знають. Про що можна говорити, якщо він був двірником і став "дізнавачем"?" - розповідає луганчанин.

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