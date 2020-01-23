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23.01.20 19:32

Добу на вирішення питання: керівництво "Укроборонпрому" доручило розібратися з інформацією про браковані корпуси для БТР

Керівництво держконцерну "Укроборонпром" дало директору Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені O.O. Морозова і власнику "Лозовського ковальсько-механічного заводу" 24 години для з'ясування достовірності оприлюдненої в ЗМІ інформації про низьку якість зварювання корпусів БТР-4Е.

Добу на вирішення питання: керівництво "Укроборонпрому" доручило розібратися з інформацією про браковані корпуси для БТР

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу держконцерну.

"Директор Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) Яків Мормиль отримав наказ терміново створити комісію і впродовж доби провести верифікацію оприлюднених фотографій та інформації про стан корпусів для виготовлення БТР-4Е за контрактом з Міністерством оборони України", - сказано в повідомленні.

Директора і власника "Лозовський ковальсько-механічний завод" (ЛКМЗ) керівництво "Укроборонпрому" викликало в Київ для пояснень.

При цьому в "Укроборонпромі" вважають, що інформація про низьку якість корпусів для БТР, озвучена військовим експертом Сергієм Згурцем, містить низку маніпуляцій.

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Так, умови контракту унеможливлюють заміну виконавця, а виготовлення БТР-4Е саме зі сталі марки 71 було умовою контракту, підкреслили в концерні.

"Запрошуємо журналістів та експертів до спільної роботи над перевіркою оприлюднених фактів", - додали в "Укроборонпромі".

23 січня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член правління "Ліги оборонних підприємств" Сергій Згурець повідомив у блозі на Цензор.НЕТ, що "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть легко пробити ворожі кулі.

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