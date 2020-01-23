У Польщі зростає нетерпимість до українців, - Рада Європи

Про це йдеться в доповіді Ради Європи про захист національних меншин у Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".

Так, експерти Ради Європи звернули увагу на те, що незважаючи на значне заниження відповідної звітності, статистика показує явну тенденцію до зростання кількості висловлювань на ґрунті ненависті та інцидентів, мотивованих ненавистю.

"Причому, найбільш вразливою групою є мусульмани, а також єврейська меншина, роми і дедалі частіше українці", - сказано в доповіді.

У Раді Європи закликали Польщу терміново докласти зусиль до вирішення цієї проблеми.

"Необхідно терміново вирішити проблему непорозуміння, недовіри до влади і відсутності ефективного розслідування та судового переслідування передбачуваних злочинів на грунті ненависті", - зазначили в Раді Європи.

Читайте також: Понад 200 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в Польщі