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23.01.20 20:41

Прокуратура Болгарії висунула офіційне звинувачення трьом росіянам за спробу отруїти збройового бізнесмена Гебрева

Генеральна прокуратура Болгарії оголосила підозру трьом росіянам за спробу вбивства власника заводу з виготовлення зброї Еміліана Гебрева і ще двох осіб.

Прокуратура Болгарії висунула офіційне звинувачення трьом росіянам за спробу отруїти збройового бізнесмена Гебрева

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Sofia Globe із посиланням на заяву відомства.

"Генеральна прокуратура Болгарії оголосила підозру трьом росіянам за спробу вбивства власника заводу з виготовлення зброї Dunarit Еміліана Гебрева і ще двох осіб", - сказано в повідомленні.

За словами прокуратури, троє росіян у період з 28 квітня 2015 року по 4 травня 2015 року намагалися вбити згаданих осіб невстановленою фосфорно-органічною речовиною.

Прокуратура Софії вже видала міжнародний ордер на арешт росіян із подальшою їхньою екстрадицією до Болгарії.

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Зазначається, що саме розслідування спроби отруєння Гебрева, його сина і бізнес-партнера було повторно відкрито наприкінці 2018 року за підозрою у використанні речовини типу "Новачок", яка, у свою чергу, була використана під час отруєння Скрипалів у британському Солсбері.

Як повідомлялося, Болгарія почала розслідування можливого зв'язку між отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії в 2018 році і отруєнням в 2015 році в Софії бізнесмена Еміліана Гебрева.

4 березня 2018 року офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені непритомними в британському Солсбері і госпіталізовані з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервовий реагент "Новачок" російського походження.

Еміліан Гебрев - відомий у Болгарії бізнесмен, власник компанії "Дунаріт" і одного зі збройових заводів. Він вважає, що був отруєний у зв'язку з інтересом Росії до його збройового заводу.

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