1 українського воїна поранено, зафіксовано 8 ворожих обстрілів, в т.ч. з 82-мм міномета і ПТРК, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

П’ять обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 8 мін;

двічі поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу – 2 постріли та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

поруч з Оріховим – з гранатометів різних систем.

Сьогодні, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Ситуація на ділянках розведення сил та засобів

На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим ТИША дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено понад 4000 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму ТИША.

Підсумки за минулу добу

22 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Водяне, Лебединське, Палопіль, Талаківка, Майорськ та Шуми.

Протягом минулої доби у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Вчора представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил, серед цивільного населення розкрито 2 випадки незаконного заволодіння транспортним засобом, 13 крадіжок, 2 факти незаконного обігу вогнепальної зброї та 10 фактів зберігання наркотиків. Також виявлено 80 адміністративних правопорушень.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 20243 особи та 2169 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 20626 осіб та 2219 транспортних засобів. У пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 32 особам.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працюють у режимі "Жовтий", який введено 28 жовтня 2019 року.