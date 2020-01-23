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23.01.20 19:15

Путін зрівняв антисемітизм і русофобію під час виступу в Ізраїлі

Президент Росії Володимир Путін під час виступу на відкритті пам'ятника героям і захисникам оборони Ленінграда "Свічка пам'яті" в Ізраїлі поставив в один ряд антисемітизм і русофобію.

Путін зрівняв антисемітизм і русофобію під час виступу в Ізраїлі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Бі-бі-сі".

"Тут, як і в Росії, занепокоєні спробами заперечувати Голокост, переглянути підсумки Другої світової війни, відбілити вбивць і злочинців", - заявив Володимир Путін.

За словами Путіна, в Ізраїлі живуть майже 1300 "блокадників" і тут поважають своїх героїв.

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"Тут, як і в Росії, розуміють значимість уроків Другої світової війни, не дозволяють світу забути, до чого призводить національний егоїзм, розбрат, сприяння будь-яким формам шовінізму, антисемітизму і русофобії", - заявив Путін.

При цьому він не уточнив, у чому саме полягає русофобія і хто її проявляє.

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