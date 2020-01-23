Бекешкіна розкритикувала електронний перепис від Дубілета

Про це заявила в коментарі виданню "ГОРДОН" соціологиня Ірина Бекешкіна, інформує Цензор.НЕТ.
"Насамперед потрібно подивитися методику оцінювання чисельності населення. Питання в тому, наскільки воно дає можливість охопити все населення. Чи всіх жителів країни враховано в реєстрах, які використовували. Наприклад, можна взяти дані щодо мобільних телефонів. Так, вони є у багатьох, але не в усіх. Добре, тоді можна взяти дані з Пенсійного фонду. Але й це не дає гарантій, адже не всі, у кого немає мобільних телефонів, обов'язково є пенсіонерами. До того ж у нас чимало переселенців, зареєстрованих на старому місці проживання. Тому в мене є підозри, що частину населення було просто не враховано", – зазначила Бекешкіна.
На її думку, нинішня чисельність населення України не менше ніж 37 млн.
"За даними Держстату, населення становило майже 42 млн. Напевно, там відштовхувалися від даних, одержаних раніше. Чи реалістичний результат, який озвучено зараз, – складно сказати. Щонайменше, населення в Україні не менше ніж 37 млн. Тут питання – скільки людей не врахували? Це стосується тих же пенсіонерів на окупованих територіях, які отримують пенсії. Врахували їх чи ні? Не варто забувати і про те, що чимало людей виїхало в Росію. Завдання підрахунку населення залишається доволі складним. Звісно, добре, що хоч щось підрахували. Але цей підрахунок не замінить справжнього перепису – дійсно дуже складної процедури", – підкреслила Бекешкіна.
Єдиний перепис населення незалежної України відбувся у грудні 2001 року. Згідно з його результатами, у країні налічували 48,457 млн жителів.