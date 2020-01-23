Співробітника ГУ ДФС у Київській області затримали під час одержання 20 тис. грн хабаря, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Чиновник вимагав від громадянина 20 тис. грн хабаря за прискорення проведення перевірки перед ліквідацією підприємства та її успішне завершення без претензій з боку ДФС.

Податківця затримали під час отримання хабаря в службовому кабінеті в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Зараз вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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