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23.01.20 22:57

Співробітника ГУ ДФС у Київській області затримали під час одержання 20 тис. грн хабаря, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали на хабарі начальника відділу Головного управління ДФС у Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Співробітника ГУ ДФС у Київській області затримали під час одержання 20 тис. грн хабаря, - ДБР 01

Чиновник вимагав від громадянина 20 тис. грн хабаря за прискорення проведення перевірки перед ліквідацією підприємства та її успішне завершення без претензій з боку ДФС.

Співробітника ГУ ДФС у Київській області затримали під час одержання 20 тис. грн хабаря, - ДБР 02

Податківця затримали під час отримання хабаря в службовому кабінеті в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Співробітника ГУ ДФС у Київській області затримали під час одержання 20 тис. грн хабаря, - ДБР 03

Співробітника ГУ ДФС у Київській області затримали під час одержання 20 тис. грн хабаря, - ДБР 04

Зараз вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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