Житель Житомирщини викрав трактор, щоб дістатися на п'янку в сусіднє село. ФОТО

Викрадення трактора сталося в с. Кирдан Овруцького району, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

44-річний місцевий житель звернувся до поліцейських із заявою про те, що з його гаража вкрали трактор.

"Інспектори сектору реагування патрульної поліції незабаром виявили розшукуваний трактор покинутим у полі між населеними пунктами. А за свідченням селян швидко вдалося встановити причетного до правопорушення", - розповів начальник Овруцького ОП ГУНП Ігор Цалко.

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"20-річного жителя с. Кирдан, обґрунтовано підозрюваного у незаконному заволодінні трактором, поліцейські виявили в нетверезому, за зовнішніми ознаками, стані. Свою провину він визнав і пояснив, що скористався чужим трактором, щоб вночі дістатися до сусіднього села на випивку до друзів. Втім тому транспортний засіб не пригнав, бо він загруз у полі", - сказано в повідомленні поліції.

Провадження розслідують за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.



