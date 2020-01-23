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23.01.20 19:42

Мінінфраструктури оголосило відкритий відбір на посаду керівника Адміністрації морських портів

Міністерство інфраструктури України оголосило відкритий відбір на посаду голови державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

Мінінфраструктури оголосило відкритий відбір на посаду керівника Адміністрації морських портів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказано на офіційному сайті українського уряду в четвер увечері, відбір оголошено відповідно до статуту ДП "АМКУ" і рішенням Наглядової ради від 17 січня 2020 року.

Як повідомлялося, на той час громадянин Латвії, портового фахівця Райвіса Вецкаганса було призначено в.о. голови ДП "Адміністрація морських портів України" в 2017 році.

На початку січня 2020 року він заявив, що не має наміру подавати свою кандидатуру на анонсований конкурс на згадану посаду, при цьому цілком схвалив проведення конкурсу і заявив про наміри продовжити роботу в Україні в приватному секторі.

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