Мінінфраструктури оголосило відкритий відбір на посаду керівника Адміністрації морських портів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказано на офіційному сайті українського уряду в четвер увечері, відбір оголошено відповідно до статуту ДП "АМКУ" і рішенням Наглядової ради від 17 січня 2020 року.

Як повідомлялося, на той час громадянин Латвії, портового фахівця Райвіса Вецкаганса було призначено в.о. голови ДП "Адміністрація морських портів України" в 2017 році.

На початку січня 2020 року він заявив, що не має наміру подавати свою кандидатуру на анонсований конкурс на згадану посаду, при цьому цілком схвалив проведення конкурсу і заявив про наміри продовжити роботу в Україні в приватному секторі.

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