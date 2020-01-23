Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.01.20 22:04

Філатов закликав Генпрокуратуру, НАБУ і ДБР взятися за розслідування земельних махінацій у Дніпрі. ВIДЕО

У мерії Дніпра викрили масштабну махінацію з продажу землі за фальшивими документами. Впродовж півроку підручні місцевого злочинного угруповання торгували, по суті, віртуальними кадастрами. Обсяг виявлених земельних крадіжок дорівнює площі майже 20 футбольних полів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Дніпра Борис Філатов розповів в ефірі авторської передачі на своєму youtube-каналі "Запитай Філатова".

"Є інформація, що процес організував колишній керуючий справами міськради, якого ми зі скандалом звільнили в 2016 році. Зрозуміло, що за ним, швидше за все, стоять люди, які називають себе поважними бізнесменами і міськими меценатами. Водночас - і ми говоримо про це відкрито - до історії можуть бути причетні і деякі з нинішніх працівників або навіть техперсоналу міськради", - заявив Борис Філатов у коментарі до авторської передачі.

У міськраді Дніпра почали службове розслідування. Керівництво архівного управління відсторонено. Борис Філатов також закликав підприємців повернути місту незаконно придбану землю.

Читайте також: Прокуратура через суд вимагає повернути землю під маєтком Медведчука у власність державі

У деяких фальшивках, датованих кінцем 90-х років, зазначено назви вулиць, які в місті з'являться тільки після декомунізації - в 2015 році.

У мерії Дніпра готові передати правоохоронцям всі документи і назвати імена ймовірних виконавців угоди з продажем землі за фіктивними документами. Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що епізодами справи цікавилася СБУ, однак, з якоїсь причини, раптово втратила до цього інтерес. Водночас після вилучення документів, у мерію моментально направили запит із однієї з прокуратур міста.

"Цілком можливо, що така блискавична реакція може означати причетність до тіньового ринку також і місцевих правоохоронців", - повідомив глава міста.

Борис Філатов відзначив: у Дніпрі земля належить територіальній громаді, а не злочинцям, які вдають із себе містечкових царьками. У мерії планують звертатися до судів, щоб повернути незаконно продані ділянки назад у комунальну власність.


Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100