Профспілка заводу "Океан" заявила, що під час процедури банкрутства підприємства його працівників обдурили

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У листі зазначається: "Ми, як працівники, акціонери були обмануті під час процедури банкрутства, внаслідок чого було ліквідовано найпотужніший суднобудівельний завод Європи. У процесі ліквідації в 2018 р завод продали лише за 122 млн грн, при цьому земля заводу, згідно з даними Держгеокадастру, оцінюється в сумі понад 400 млн грн.

Балансова вартість самого заводу перевищує 6 млрд грн, всі ми працівники, акціонери в кількості 12000 і держава були обмануті і повинні були отримати набагато більше. Це просто знущання над колективом. Ми чекали, що з'явиться справжній інвестор".

Глава профспілки заявив, що просить "прозорості ведення досудового розслідування правоохоронними органами України та притягнення до відповідальності винних осіб у скоєних злочинах".

"Мені, як людині, громадянину України, який пропрацював на заводі більшу частину свого життя, боляче дивитися на те, що відбувається з заводом, дуже хотілося б, щоб держава дала можливість реальним корабелам відродити суднобудівництво в Україні, колись найпотужнішого суднобудівного заводу Європи і залучити великих інвесторів, які можуть вкласти необхідні кошти в його розвиток"- резюмує глава профспілки.

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