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23.01.20 21:18

Секретар РНБО Данілов обговорив з уповноваженим Ірану з розслідування авіакатастрофи питання вивчення чорних скриньок українського літака

У четвер, 23 січня, секретар РНБО України Олексій Данілов провів зустріч з іранським уповноваженим з розслідування авіакатастрофи, на якій обговорювалися питання роботи експертної групи.

Секретар РНБО Данілов обговорив з уповноваженим Ірану з розслідування авіакатастрофи питання вивчення чорних скриньок українського літака

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Під час зустрічі Данілов наголосив на особливій важливості питання отримання Україною чорних ящиків.

Зі свого боку, іранський уповноважений з розслідування авіакатастрофи зазначив, що остаточне рішення про подальшу роботу із засобами реєстрації польотної інформації буде прийнято після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну і з урахуванням вимог ст.26 Чиказької конвенції та Програми 13 до неї.

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"Секретар РНБО України наголосив на повній технічній готовності України забезпечити необхідний комплекс робіт для вивчення чорних скриньок, - сказано в повідомленні.

В РНБО зазначили, що 22 січня експертна група, до якої приєдналися представники Канади та Франції, ознайомилися з технічними можливостями зчитування інформації з бортових засобів реєстрації польотної інформації - так званих чорних скриньок - Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, лабораторії Національного авіаційного університету та Науково-виробничого підприємства "Дискові системи".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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