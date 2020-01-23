П'яний водій мікроавтобуса наїхав на 4 пасажирів у Дніпрі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"За попередньою інформацією водій автомобіля "Мерседес Sprinter" 1973 року народження виїхав на трамвайні колії. Після цього, намагаючись уникнути зіткнення з трамваєм, наїхав на пішоходів. Водій попередньо перебував у стані алкогольного сп'яніння", - сказано в повідомленні.

Чотирьох постраждалих доставили в лікарню. Серед них - 12-річний хлопчик.

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Водія затримали. Поліцейські відкрили провадження у ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.