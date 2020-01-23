Закон про дезінформацію не поширюється на оціночні судження, навіть критичні, - Бородянський

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр розповів в ефірі програми "Політклуб з Віталієм Портниковим" на Еспресо.TV.

Бородянський приєднався до обговорення законопроєкту про дезінформацію.

"Так, вводиться поняття дезінформація. Що таке дезінформація? Це визначення взято з європейського законодавства. Це недостовірна інформація з питань, що становлять суспільний інтерес. Цей закон не поширюється на оціночні судження, зокрема критичні. Ось наприклад, є дезінформація останнього місяця, що наших СБУшників вбили на кордоні з Угорщиною. У чому тут дезінформація? Наших СБУшників не вбивали. Це придумана дезінформація... (після великої паузи, - ред.), яка загрожує нацбезпеці", - сказав Бородянський.

За його словами, суд вирішуватиме чи загрожує дезінформація окремих видань або журналістів національній безпеці чи ні.

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