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24.01.20 08:23

Держдепартамент США запровадив нові правила видачі віз для обмеження "пологового туризму"

23 січня Державний департамент США оприлюднив зміни до правил видачі туристичних віз.

Держдепартамент США запровадив нові правила видачі віз для обмеження "пологового туризму"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Нові зміни, що набувають чинності в п'ятницю, спрямовані на обмеження так званого пологового туризму – практики, коли вагітні жінки їдуть до США, щоб народити на території цієї країни і таким чином забезпечити для дитини право претендувати на американське громадянство. Правило, передбачене в 14-й поправці до Конституції США, забезпечує право на громадянство США за місцем народження дитини.

Згідно з новими правилами, "народження дитини у США з метою отримання для неї громадянства" не може слугувати підставою для отримання американської візи.

"Ця зміна має на меті відповісти на ризики для національної безпеки та правоохоронної сфери, пов'язані з пологовим туризмом, включно з кримінальною діяльністю, пов'язаною з індустрією "пологового туризму", - йдеться в заяві Держдепу.

За оцінками Державного департаменту, тисячі дітей щорічно народжуються у США у тих, хто перебуває у країні за туристичною візою типу В1/В2.

Нове правило також передбачає, що заявники, які хочуть отримати візу для проходження лікування у США, мають підтвердити, що таке лікування організоване, а також що вони мають можливість сплатити всі пов'язані з ним витрати.

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