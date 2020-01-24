Перевіряються лише артисти з Росії, питання щодо шведа Dr. Alban не розглядалися, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Ради Громадського контролю НАБУ щодо заборони на в'їзд в Україну для шведського співака Dr. Alban, інформує Цензор.НЕТ.

"Стосовно зазначеного іноземця Службою безпеки України рішення про заборону в'їзду на територію України не ухвалювалося. Водночас зазначаємо, що відповідно до закону України "Про гастрольні заходи в Україні", Служба безпеки України здійснює перевірку лише громадян держави-агресора", - йдеться у відповіді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Dr. Alban не було заборонено в'їзд на територію України, - представництво президента в АРК

Як повідомлялося раніше, шведський співак Dr. Alban, який виступав в окупованому Криму, заявив, що його пустили в Україну після втручання президента Володимира Зеленського.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що Зеленський жодним чином не впливав на допуск в Україну співака Dr.Alban.