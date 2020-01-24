Тюремного ув'язнення не буде, лише громадські роботи, - Бородянський про відповідальність за дезінформацію

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів в ефірі Еспресо.TV, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо кримінальної відповідальності за дезінформацію. Вона наступає після трьох доведених судом фактів розповсюдження дезінформації, тобто уповноважений звертається до розповсюджувача: "Це дезінформація". Той відповідає: "Я не згоден". Після цього уповноважений іде до суду і починається процес", - сказав він.
Міністр додав, що якщо є 3 такі випадки упродовж року, наступає кримінальна відповідальність.
"Вона не передбачає ув'язнення, а лише суспільно-корисні роботи. Для того, щоб суд ухвалив такий вирок, він зобов'язаний звернутись і отримати висновок ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини. - Ред.) Ми передбачили запобіжники, щоб добросовісну людину не можна було посадити. Нема висновку - нема вироку", - підсумував Бородянський.