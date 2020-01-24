Діти з 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати адмінмежу з окупованим Кримом за ID-паспортом з 9 лютого, - Мінветеранів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів і окупованих територій.

"З 9 лютого набувають чинності зміни до порядку перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом дітьми віком до 16 років. Діти віком із 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати КПВВ за наявності паспорта України (ID-картки) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та наявності інформації про навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, до якої працівники Держприкордонслужби на КПВВ матимуть доступ", - йдеться в повідомленні.

Також спрощено процедуру переходу КПВВ з Кримом для дітей до 16 років. В’їзд для тих, хто повертається назад на територію окупованого півострова після виїзду напередодні, стане можливим у супроводі одного з батьків.

"Держприкордонслужба наголошує, що до 19.02.2020 в’їзд до окупованого Криму відбувається виключно в супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків", - йдеться в повідомленні.

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