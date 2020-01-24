Сьогодні в Україні День пам'яті загиблих під час обстрілу найманцями РФ із "Градів" мікрорайону "Східний" у Маріуполі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Цього дня у 2015 році терористи завдали удару з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" та "Ураган" по Орджонікідзевському району Маріуполя (мікрорайон "Східний") та прилеглому до нього селищу Виноградне Волноваського району. Внаслідок цього злочину загинули 30 осіб, з них 2 дітей, 108 – було поранено, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 закладів освіти, об’єкти інфраструктури та лінію електропередач. Частково зупинив роботу металургійний комбінат "Азовсталь".

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ встановила, що обстріл мікрорайону "Східний" був здійснений саме терористами так званої "ДНР". Служба безпеки України навела докази, що обстріл житлових кварталів Маріуполя здійснювався з російської артилерії та за наказом офіцерів російської армії.

Увечері 24 січня Україна попросила терміново зібрати Радбез ООН для ухвалення рішень та заяви щодо ситуації на Донбасі. Проте російська сторона заблокувала цю заяву.

У зв’язку з трагедією в Маріуполі Указом Президента в Україні 25 січня 2015 року було оголошено днем жалоби. У червні 2015 року в Маріуполі встановили пам’ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний".