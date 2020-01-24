Послу в Румунії Банькову довелося виправдовуватися через помилковий переклад ОП промови Зеленського до Дня Соборності

"Румунська сторона вимагає роз'яснень щодо згадок про Румунію, які з'явилися в нещодавній публічній промові президента України, і висловлює здивування цим та наголошує на необхідності правильного розуміння історії", - йдеться у пресрелізі МЗС Румунії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як пояснив посол України в Румунії Олександр Баньков, якого 23 січня викликало румунське відомство, йдеться про неточний переклад слів президента, через що його почали звинувачувати, зокрема, у "ревізіонізмі в стилі Путіна".

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"Звичайно, це офіційний переклад, але залишається лише перекладом і не змінює оригінальний текст. Ті, хто хочуть, легко можуть перевірити оригінальне відео", - зазначив Баньков, підкресливши, що переклад уже змінили (на слово "taken").

"Історичний контекст наприкінці 1918 року з демонтажем Австро-Угорської імперії та національними рухами в її колишніх провінціях створив ситуацію, коли ці історичні провінції більше не мали міжнародно визнаного суверенітету, тому їхнє поглинання іншими сусідніми державами не можна вважати окупацією", - каже посол.

"Президент Зеленський звернувся до відомих історичних подій 1918-1919 року з єдиною метою демонстрації необхідності національної єдності, зміцнення української держави, яка в той історичний момент втратила шанс на суверенітет і незалежність, але все ж продовжує свою боротьбу проти російської агресії", - підкреслив дипломат.

"Щиро шкодую про цю неприємну ситуацію, але, зрештою, вона є результатом неправильного перекладу та безпідставних інтерпретацій", - додав він.

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Зазначимо, що коментарі румунів під постом посла свідчать, що пояснення посла виявилися недостатніми - більшість коментаторів вважає, що суттєвої відмінності між "зайняти" та "окупувати" немає, оскільки, за румунською версією, після Першої світової війни Північна Буковина "об'єдналася з Румунією".