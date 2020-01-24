"Влада планує встановити фактичну цензуру в медіа": Нардепи "ЄС" провели зустріч з представниками Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомила нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко.

Зазначається, що темою зустрічі було обговорення нового Виборчого кодексу і майбутні місцеві вибори. Також було повідомлено про тривожні сигнали згортання демократії з боку влади.

"Зокрема, диктаторський проєкт закону про дезінформацію, яким влада планує встановити фактичну цензуру в медіа та посилити тиск на журналістів. Серйозне занепокоєння викликають і наступ на децентралізацію, зокрема, президент Зеленський вже двічі подавав у ВР зміни до Конституції, які руйнують місцеве самоврядування", - йдеться в повідомленні.

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Особливу увагу було приділено питанням безпеки, окупації Криму і Донбасу з боку РФ.

"Я наголосила про нашу незгоду і критику звітів БДІПЛ/ОБСЄ про вибори в РФ, до яких на було включено навіть рядка про незаконні вибори в окупованому Криму. Наголосила, що ВР прийняла 2 відповідні заяви ( у 8 скликанні і 9), в тому числі за нашого авторства. І ми очікуємо, що ОБСЄ врахує цю критику і в звітах буде фіксувати недопуск на окуповані території і проведення там незаконних виборів", - додала Геращенко.

"Також ми критично сприймаємо зафіксоване і підписане нинішньою владою в так званій формулі Штайнмаєра формулювання про можливість визнання виборів на Донбасі такими, "що в цілому відповідають стандартам ОБСЄ". Вибори або демократичні і вільні, або ні", - підкреслила нардепка.

За її словами, не потрібно йти на поступки РФ і придумувати гібридні формулювання оцінки виборів під дулами автоматів. Вибори на Донбасі можуть відбуватися виключно після деокупації, вирішення питання кордону і виключно за стандартами ОБСЄ, без всяких приставок "в цілому".

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