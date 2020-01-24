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24.01.20 10:55

Ізраїль завжди буде вдячний українцям за підтримку під час Голокосту, - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наголосив, що в Ізраїлі завжди буде вдячні українцям за допомогу і підтримку єврейського народу під час трагедії Голокосту.

Ізраїль завжди буде вдячний українцям за підтримку під час Голокосту, - Нетаньяху

"Вчора ми відзначали знакову подію в історії наших народів, наших солдатів і тих союзників, які віддали свої життя і стали жертвами тієї страшної трагедії. Ми шанували пам'ять тих, хто загинув в Аушвіці, в концентраційному таборі. Багато з них були з Радянського Союзу. Ми безмежно і вічно будемо вдячні вам за ту підтримку, яку ви надавали єврейському народу в протистоянні цим жахливим злочинам і трагедіям", - сказав він перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Єрусалимі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також читайте: Зеленський - Нетаньяху: Український народ як ніхто розуміє трагедію євреїв під час Другої світової війни

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