Демократичний світ змусив Іран визнати справжню причину катастрофи українського літака, - Нетаньяху

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Єрусалимі.

"Хочу також висловити щирі співчуття українському народу і вам особисто у зв’язку з трагедією збитого українського літака в Ірані. Те, що взяли на себе відповідальність "сили Іранської революції", було зрозуміло для нас з самого початку, хто був винен у цій катастрофі. Вони намагалися це приховати, але, врешті-решт, демократичний світ змусив їх визнати цю велику трагедію", - сказав Нетаньяху.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.