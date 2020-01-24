Жорстка політика "Газпрому" була головним рушієм реформ ринку газу в Україні, - "Нафтогаз"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз".

Як зазначив, коментуючи хід українських реформ в енергетиці Янез Копач, головним їхнім рушієм став "Газпром", який проводив вкрай жорстку політику. Зі свого боку Андрій Коболєв зауважив, що новий контракт із "Газпромом" виправив деякі диспропорції і дозволив усунути вузькі місця із сусідніми європейськими країнами. Тепер Україна, Угорщина, Польща та Словаччина зможуть безперешкодно обмінюватися газовими потоками через нашу територію.

"Минулого року ми зробили все можливе, щоб підготуватися до кризи. Зрештою, ми знайшли прийнятний компроміс і підписали угоду. Новий транзитний контракт став дуже важливим для Європи", – сказав Коболєв.

Зі свого боку Джон Гербст відмітив, що "Північний потік-2" залишає Росії можливість, як і раніше, шантажувати східноєвропейські країни. Утім, завдяки спільним зусиллям будівництво "Північного потоку-2", на його думку, затримається на два роки чи навіть більше.

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