Російське громадянство у 2019 році отримали понад 299 тис. українців, - МВС РФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в статистичних відомостях щодо міграційної ситуації Міністерства внутрішніх справ РФ.

За січень-грудень минулого року саме така кількість громадян України отримали громадянство РФ (прийняли, відновили, визнали).

Також за цей період ухвалено рішення про видачу 53 тис. 378 дозволів на проживання для українців; всього ж наразі в РФ проживають за посвідками на проживання 155 тис. 863 українці.

Крім того, громадяни України в 2019 році отримали 53 тис. 915 дозволів на тимчасове проживання. Проживають нині за такими дозволами в РФ 114 тис. 537 українців.

Також у МВС РФ нарахували в 2019 році 550,1 тис. громадян України, які відвідували РФ із приватними візитами, 435,5 тис. - на роботу, 35,3 тис. - з метою навчання, 56,8 тис. - як туристи і з інших причин - 56,2 тис.

Зокрема, у січні-грудні 2019 року МВС РФ поставило на міграційний облік 1 млн 641 тис. 730 українців, з них 133 тис. 832 осіб були зареєстровані за місцем проживання і 1 млн 507 тис. 898 осіб - поставлені на облік за місцем перебування. Водночас у 2019 році РФ зняла з міграційного обліку 1 млн 309 тис. 198 українців.

Як повідомлялося, в 2017 році російське громадянство отримали 85 тис. 119 українців, у 2018 році - 83 тис. 81 українець.

Протягом 2017 року 503,3 тис. українців в'їхали до РФ на роботу, 485,1 тис. - з приватним візитом, 42,9 тис. - з метою туризму і 28,1 тис. - для навчання.

Протягом 2018 року 524,7 тис. громадян України відвідували Росію з приватними візитами, 460,6 тис. - на роботу, 29,1 тис. - з метою навчання і 44,2 тис. - як туристи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 125 тис. мешканців окупованого Донбасу вже отримали російські паспорти, - МВС РФ