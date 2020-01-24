Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

11:40Если рассмотрения ходатайств по изменению мер для Кузьменко и Антоненко в суде только стартовали, то по делу Дугарь в Печерском суде уже прошло два заседания, заслушали свидетелей - раненых бойцов, подтвердивших алиби Яны.

11:30Сегодня запланировано продолжение рассмотрения ходатайств адвокатов Дугарь об изменении ей меры пресечения (сейчас Яна под домашним арестом). Отметим, что ходатайств два - по техническим причинам, в прошлый раз ходатайства двух адвокатов Дугарь рассматривали отдельно. Сегодня их должны обьединить в одно дело - по крайней мере, за это ранее выступали все участники процесса.

Напомним, на данный момент Дугарь находится под домашним арестом в Киеве. На сегодняшнем заседании, как и на предыдущем, должны заслушать свидетелей, которые могут подтвердить алиби Дугарь. Также ее готовы взять на поруки народные депутаты, в частности Яна Зинкевич ("ЕС"), и общественные деятели - экс-нардеп Оксана Корчинская, глава рабочей группы Минветеранов по делам осужденных и взятых под стражу ветеранов Денис Полищук и другие.

Напередодні Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Яною Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.