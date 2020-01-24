Убивство Шеремета: суд змінив Дугарь запобіжний захід на нічний домашній арешт. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

16:10Суд изменил Яне Дугарь меру пресечения на ночной домашний арест - с 20:00 до 7:00. Как отметили адвокаты, теперь они также постараются добиться, чтобы Яне разрешили сдать сессию в ближайшее время - она учится на реабилитолога.

15:10 Слово дали Яне Дугарь. Она напомнила, что найденная у нее учебная сумка сапера принвдлежит не ей, а ее соседу - он военный, инструктор по саперному делу. Также она подтвердила, что отлучалась из части в 2019 году в законные выходные (из ППД) и на сессию по официальному вызову. В данный момент судья ушел в совещательную комнату для принятия решения.

14:40Прокурор говорит о том, что позднее - в 2019 году - Дугарь "самовольно оставляла воинскую часть", что подтверждается ее телефонными разговорами о пребывании в других населенных пунктах. Как ранее уже отмечала защита, речь идет о периоде сессии, на которую у Дугарь был официальный вызов, и о выходных - они есть у военных во время пребывания в месте постоянной дислокации.

Прокурор говорит о 2019 г., потому что, по его мнению, это могло бы подтвердить и возможность отлучения Дугарь из части в зоне АТО в 2016 году.

14:32Прокурор переходит к рассказу о макете МОН - и его останавливает судья, напоминая, что это заседание по Дугарь, не по Антоненко.

14:30Заседание продолжилось, в данный момент выступает прокурор. Он рассказывает о том, что люди на видео - якобы Кузьменко и Антоненко - шли к месту преступления дворами, что мужчина на местности ориентировался. Какое отношение это имеет к Дугарь - пока не ясно.

13:29В суде объявлен перерыв, судья ушел из зала.

13:09Защита просит отпустить Дугарь под личное обязательство, тогда она сможет продолжить военную службу и обеспечивать себя. Напомним, Яна Дугарь - сирота

13:07Отсутствуют, по мнению адвоката, и риски. Яна всегда приезжала на заседания, в том числе и из Днепропетровской области. На следственный эксперимент ее просто не вызывали - хотя позднее в ряде СМИ появилась информация, что Дугарь отказалась от участия в нем. Также прокуратура игнорирует требование защиты предоставить им некоторые материалы экспертиз, в частности касающиеся роста.

13:02Также Виталий Коломиец отмечает, что присоединенные к делу общие фото Дугарь и Кузьменко были сделаны осенью 2019 года, уже после обыска у Инны Грищенко, где они познакомились. С Антоненко Дугарь не знакома до сих пор.

12:51В то же время, других доказательств против Дугарь у следствия нет - остальные материалы не имеют к делу отношения или касаются других людей. Нет и доказательств того, что у Дугарь мог быть мотив.

12:49Исследования, на основе которых сделаны выводы экспертов, провели с нарушением методологических требований и не могут быть доказательствами в суде.

12:45Адвокат Коломиец долго говорит о несуществующих методиках, по которым "узнавали" Дугарь, в частности о том, что "психологический анализ" невозможно провести исключительно по видео с камер видеонаблюдения.

12:33Прокурор просит присоединить к делу материалы о порядке входа и выхода с территории 66 мобильного госпиталя. Защита напоминает о своих ходатайствах о смене меры пресечения.

12:30Судья возвращается в зал и озвучивает решение обьединить дела - то есть рассматривать ходатайства адвокатов Дугарь не отдельно.

12:08Адвокат Дугарь Виталий Коломиец также напоминает военнослужащим, что командиры не могут давать им приказ прийти на допрос без повестки, без адвоката. "Обязательно перечитывайте протоколы, которые вам дают на подпись. Потому что есть преценденты - люди потом читают и удивляются, что подписали совсем другие показания", - подчеркивает он.

12:02Оксана Корчинская говорит о том, что продолжается "беспрецендентное давление" на свидетелей по делу Дугарь. Медсестер, которые работали вместе с ней, приглашают в прокуратуру без повесток. "Нам стыдно за поведение военно-мобильного госпиталя №66, они просто устно приказывают медсестрам и врачам госпиталя ходить на допросы без повесток", - добавляет Корчинская. На данный момент, по ее информации, было допрошено уже более 20 сотрудников госпиталя - это люди, которые служили с Яной Дугарь в 2016 году.

Некоторых медсестер, которые работали с Яной, вызывали в прокуратуру Киева и Покровска уже по 3-4 раза.

11:58Заседание по делу Яны Дугарь началось. Судья уточняет, есть ли у сторон процесса отводы или самоотводы, однако их нет ни у прокурора, ни у адвокатов. Учитывая то, что ходатайства адвокатов Дугарь рассматриваются отдельно по техническим причинам - прокурор напоминает о том, что стоило бы объединить материалы дел. Защита не возражает. Судья удаляется в совещательную комнату для решения вопроса.

11:48Сейчас все, в том числе и Яна Дугарь, ждут начала заседания в коридоре суда.

11:40Если рассмотрения ходатайств по изменению мер для Кузьменко и Антоненко в суде только стартовали, то по делу Дугарь в Печерском суде уже прошло два заседания, заслушали свидетелей - раненых бойцов, подтвердивших алиби Яны.

11:30Сегодня запланировано продолжение рассмотрения ходатайств адвокатов Дугарь об изменении ей меры пресечения (сейчас Яна под домашним арестом). Отметим, что ходатайств два - по техническим причинам, в прошлый раз ходатайства двух адвокатов Дугарь рассматривали отдельно. Сегодня их должны обьединить в одно дело - по крайней мере, за это ранее выступали все участники процесса.

Напомним, на данный момент Дугарь находится под домашним арестом в Киеве. На сегодняшнем заседании, как и на предыдущем, должны заслушать свидетелей, которые могут подтвердить алиби Дугарь. Также ее готовы взять на поруки народные депутаты, в частности Яна Зинкевич ("ЕС"), и общественные деятели - экс-нардеп Оксана Корчинская, глава рабочей группы Минветеранов по делам осужденных и взятых под стражу ветеранов Денис Полищук и другие.

Напередодні Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Яною Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.