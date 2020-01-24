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24.01.20 12:28

На Волині оголосили жалобу за загиблим бійцем ООС Миколою Сорочуком

У Волинській області 24 і 25 січня оголошено днями жалоби за загиблим у зоні Операції Об'єднаних сил 22-річним військовослужбовцем Миколою Сорочуком.

На Волині оголосили жалобу за загиблим бійцем ООС Миколою Сорочуком

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації 24 та 25 січня 2020 року оголошено Днями жалоби за загиблим у зоні проведення Операції Об’єднаних сил волинянином-військовослужбовцем Миколою Сорочуком... Відповідно до цього розпорядження на всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій будуть приспущені Державні Прапори України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 22 січня на Донбасі від кулі снайпера загинув військовослужбовець Микола Сорочук, житель села Лище Підгайцівської об'єднаної територіальної громади.

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