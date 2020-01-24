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24.01.20 12:36

У разі затримок соцвиплат українцям планують виплачувати компенсації, - Гончарук

Уряд ініціює здійснення компенсацій людям у разі затримок з виплатами.

У разі затримок соцвиплат українцям планують виплачувати компенсації, - Гончарук

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що законопроєкт буде поданий до парламенту.

"Для усунення корупційних ризиків встановлено вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення термінів виплати яких проводиться компенсація", - йдеться в повідомлення.

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Компенсації будуть здійснюватися у разі затримки виплат:

- пенсії або щомісячного довічного грошового утримання;

- соціальних виплат;

- стипендій;

- заробітної плати (грошового забезпечення);

- суми індексації грошових доходів громадян.

У разі затримок соцвиплат українцям планують виплачувати компенсації, - Гончарук 01

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