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24.01.20 12:47

Зустріч Зеленського і Путіна до "нормандського саміту" в квітні не планується, - Пєсков

Планів зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського до чергового саміту в "нормандському форматі" поки немає.

Зустріч Зеленського і Путіна до "нормандського саміту" в квітні не планується, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Питання про те, чи можлива така зустріч до саміту, який, як раніше повідомлялося, може відбутися у квітні цього року в Берліні, було поставлено в ході спілкування прессекретаря з журналістами в п'ятницю.

"Зараз якихось планів на цей рахунок немає", - сказав Пєсков.

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Разом з тим він зазначив, що "між президентами налагоджений досить конструктивний робочий контакт".

"Якщо вони вважатимуть за необхідне, вони будь-якої миті зможуть домовитися про це", - сказав Пєсков.

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