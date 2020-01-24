Не хочу бути останнім президентом Білорусі, - Лукашенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це він заявив, спілкуючись з представниками трудового колективу РУП "Завод газетного паперу" в Шклові.

"У нас є своя країна. Ми суверенні і незалежні. Ми своїми мізками і руками, що змогли, заробили, будуємо свою країну. І ми не можемо бути частиною будь-якої країни. Я не можу вас зрадити і розчинити Білорусь, нехай навіть у нашій братській Росії", - підкреслив Лукашенко.

За його словами, в переговорах з Путіним "чітко й однозначно півтора-два роки тому сказав: цього в Білорусі не може зробити ніхто. Навіть якщо я на це піду, то білоруси мене з'їдять протягом одного року після ухвалення подібного рішення".

Читайте: Коли РФ почала "собачитися" з Україною через газ, я сказав, що ще "невідомо, що буде далі", - Лукашенко пригрозив Путіну пошуком альтернативних постачальників

"Я не хочу бути останнім президентом Білорусі. Почесно бути першим, але останнім бути не хочу. Я хочу, щоб діти наші жили на цьому клаптику землі в мирі, злагоді. В обіймах з російською людиною, росіянами. Вони нам не чужі. Росіяни - це наші люди. Від них, правда, мало що залежить зараз", - підкреслив Лукашенко.