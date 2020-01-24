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24.01.20 13:13

Найманці РФ від початку доби тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська обстрілюють позиції наших воїнів на Донбасі зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Найманці РФ від початку доби тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників неподалік Талаківки, що на Донецькому напрямку.

З аналогічної зброї противник вів вогонь по українських захисниках поблизу Новолуганського, на Луганському напрямку.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм (2 міни), станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районі Луганського.

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Бойових втрат з боку наших сил унаслідок обстрілів противника немає.

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