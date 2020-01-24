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24.01.20 13:30

Спроба нардепів проникнути в приміщення Держбюро є прямим порушенням норми закону, - ДБР

Державне бюро розслідувань заявило, що спроба народних депутатів проникнути в приміщення Держбюро є прямим порушення норми закону.

Спроба нардепів проникнути в приміщення Держбюро є прямим порушенням норми закону, - ДБР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві ДБР.

"Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом. Відповідно до частини 2 статті 4 Закону України "Про Державне бюро розслідувань", забороняється незаконне втручання державних органів, їхніх посадових і службових осіб у діяльність Державного бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.

У Держбюро зауважили, що намагання народних депутатів України нині проникнути в приміщення Державного бюро розслідувань Бюро розцінює як пряме порушення вищезазначеної норми Закону.

Нагадаємо, раніше народні депутати від фракції "Європейська Солідарність" прийшли в Державне бюро розслідувань, щоб заявити керівництву ДБР про неприпустимість призначення першим заступником ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова, а також про неприпустимість політичних переслідувань, які були ініційовані ексдиректором ДБР Романом Трубою за наказом Офісу Президента.

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