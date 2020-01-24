Україна запустила віртуальний реверс газу з Польщі, очікує початку запуску з Угорщини та Словаччини, - голова Оператора ГТС Макогон

"Уже розпочалися поставки газу з Польщі шляхом заміщення (віртуальний реверс) через ГВС "Дроздовичі", - розповів він, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна

На цей час обсяг "віртуального" імпорту з Польщі становить 5,5 млн куб. м. Оскільки зараз транзит до цієї країни дорівнює 9,1 млн куб. м, фізично в Польщу буде доставлено 3,6 млн куб. м, уточнив голова ОГТСУ.

Макогон нагадав, що раніше, згідно з попереднім транзитним контрактом із РФ, операції з "віртуального реверсу" не були доступні Україні: всі обсяги газу мали фізично вивозитися до Польщі через "Дроздовичі", а необхідний для України обсяг, у свою чергу, мав повертатися назад через "Германовичі". Нині таких обмежень немає, країна може через "віртуальний реверс" імпортувати з Польщі весь обсяг ресурсу, який фізично туди йде.

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"Імпорт із Польщі включає й імпорт газу з польського LNG-термінала. Тобто, вже нині комерційно Україна може імпортувати шляхом "віртуального реверсу" до 9 млн куб. м на добу або 3,3 млрд куб. м газу з польського термінала. Повторюся: фізично українська ГТС готова приймати з Польщі до 6,6 млрд куб. м на рік, але поки що Польща, до завершення низки робіт у своїй ГТС, може постачати фізично лише близько 2 млрд куб. м", - нагадав голова оператора ГТС.

"Очікуємо, що найближчим часом "віртуальний реверс" відкриється в Словаччині та Угорщині. Оператори цих країн працюють над цим завданням. З нашого боку ми вже готові", - підсумував Макогон.

"Віртуальний реверс" передбачає обмін природним газом між операторами газотранспортних систем, коли фізично газ через кордон не переміщається, а сторони здійснюють взаємозалік.