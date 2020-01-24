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24.01.20 13:52

САП закрила провадження проти Охендовського щодо "чорної каси" ПР у зв'язку з невстановленням достатніх доказів, - прокурор Кравченко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження проти колишнього голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського, якого підозрювали в хабарі, отриманому з "чорної каси" Партії регіонів.

САП закрила провадження проти Охендовського щодо "чорної каси" ПР у зв'язку з невстановленням достатніх доказів, - прокурор Кравченко

Про це заявив прокурор, процесуальний керівник у справі Максим Кравченко в коментарі Українській правді, передає Цензор.НЕТ

За його словами, відповідне рішення ухвалено 27 грудня 2019 року.

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"У зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи та вичерпанням можливостей їх отримати", - пояснив Кравченко причину.

Як повідомлялося, 9 червня 2017 року САП повідомила про тимчасове призупинення розслідування у справі Охендовського. У САП обіцяли відновити розслідування після виконання запитів відомства про міжнародно-правову допомогу.

Нагадаємо, главу ЦВК Охендовського підозрюють в отриманні коштів із "чорної каси" Партії регіонів. Сам чиновник назвав "нікчемними" докази отримання ним грошей. Пізніше Національне антикорупційне бюро України оприлюднило результати експертизи, яка підтверджує, що підписи в "чорній бухгалтерії" Партії регіонів належать Охендовському. 16 березня в НАБУ повідомили, що підписи голови ЦВК у "чорній бухгалтерії" підтверджені повторною експертизою.

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