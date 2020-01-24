У Дніпрі від грипу померла 2-річна дитина

Про це Укрінформу повідомила завідувачка відділом організації епідеміологічних досліджень державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Олена Кузьменко, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого вівторка від пандемічного грипу А (H1N1) помер хлопчик двох з половиною років. У нього була тяжка миттєва форма хвороби. Дитини не стало через кілька діб після початку захворювання. Наразі обласна вірусологічна лабораторія підтвердила, що причиною смерті дитини став саме штам грипу А", - зазначила Кузьменко.

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За її словами, це перший летальний випадок від грипу в нинішньому сезоні. В минулому сезоні таких випадків в області не було.

Кузьменко також повідомила, що рівень захворюваності на Дніпропетровщині за останній тиждень виріс на 55%. Всього, за епідемічний період (з початку жовтня) на грип в області хворіло понад 200 тис. людей. Пік захворюваності очікується у середині лютого.