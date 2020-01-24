У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять результати Давосу, зарплати чиновників і контроль інформації в Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" або на Youtube-каналі @shusteronline.

Участь у дискусії візьмуть:

Олексій Гончарук, Прем'єр-міністр України,

Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013),

Оксана Маркарова, Міністерка фінансів України,

Тимофій Милованов, Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України,

Владислав Криклій, Міністр інфраструктури України,

Володимир Бородянський, Міністр культури, молоді та спорту України,

Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина",

Юрій Бойко, Співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя",

Микита Потураєв, Народний депутат, "Слуга народу", Заступник Голови комітету ВРУ з інформаційної політики,

Михайло Бродський, Політичний діяч, бізнесмен,

Дмитро Бондаренко, Генеральний директор Групи компаній "ЛІГА",

Олеся Бацман, Головна редакторка інтернет-видання "ГОРДОН",

Тетяна Котюжинська, Президентка Асоціації медіаюристів України,

Тетяна Попова, Член Ради з питань свободи слова при Президентові України,

Ангеліна Карякіна, Головна редакторка "Громадського телебачення".