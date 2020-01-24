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24.01.20 15:12

Прикордонні служби зберуться для обговорення протидії потрапляння коронавірусу на територію України, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що сьогодні зберуться служби, що відповідають за перетин кордону для обговорення протидії потрапляння коронавірусу на територію України.

Прикордонні служби зберуться для обговорення протидії потрапляння коронавірусу на територію України, - Гончарук

Про це він сказав під час брифінгу за результатами засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Гончарук зазначив, що зараз створено оперативний штаб з цього питання на рівні Міністерства охорони здоров'я. Також уряд активно спілкується з ВООЗ.

"На сьогодні ніяких підстав для переживання немає, немає жодного зафіксованого випадку цього захворювання на території України", - сказав Гончарук.

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"Сьогодні відбудеться координаційна нарада між усіма службами, які забезпечують контроль над перетином кордону для того, щоб простежити, щоб вірус не потрапив на територію України. Я говорю про прикордонну, митну служби, органи санітарно-епідеміологічного напрямку", - додав він.

Нагадаємо, на цей момент число інфікованих новим коронавірусом у Китаї становить 876 осіб. Кількість загиблих досягла 26.

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію,  підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай) - місті, населення якого становить понад 11 млн осіб. Станом на 23 січня кількість загиблих від нового коронавірусу в КНР становила 18 осіб, хворих - 644. По одному випадку захворювання підтверджено в Південній Кореї, Тайвані, США, Сінгапурі та Саудівській Аравії, по два - в Японії і В'єтнамі. Кількість хворих у Таїланді досягла трьох, два випадки інфікування підтвердили в Макао і Гонконгу.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель.

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