"Україна хоче бачити великі інвестиції", - Зеленський на зустрічі з представниками ізраїльського бізнесу. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Сьогодні перед вами Україна – молода, дуже енергійна, яка хоче змінюватися, вивчає технології, хоче бути економічно ліберальною. Україна хоче бачити великі інвестиції", – сказав глава держави, звертаючись до представників ізраїльського бізнесу.

Зеленський наголосив, що в Україні ухвалюють закони, які допомагають бізнесу. Наприклад, закони про деофшоризацію, дерегуляцію та про концесію.

"Щойно ми ухвалюємо закони, одразу бачимо результат. Наприклад, ми розпочали концесію портів. У нас відбулися конкурси, і вже заводять гроші в один з портів. Туди заходять інвестиції в розмірі понад мільярд доларів", – зазначив глава держави.

Крім того президент представив програми, які Україна пропонує інвесторам, і розповів про сучасні проєкти, що полегшать життя бізнесу та людям у країні.

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"Ми хочемо бути серед перших у розвитку технологій у світі. Ми розробляємо великий проєкт "Держава у смартфоні". Всі можливі державні послуги будуть у смартфоні", – сказав Зеленський.

Президент показав на прикладі свого телефону, як працюватиме ця система. Зокрема, за допомогою смартфона можна буде отримати водійські права та оформити різні документи.

Учасники зустрічі погодилися, що Україна має поліпшувати податкову систему, зменшувати вплив державної бюрократії на бізнес і захищати інвестиції від корупції.

У зустрічі взяли участь представники цифрового бізнесу, ІТ, власники будівельних, інфраструктурних компаній, фірм, що виготовляють обладнання, керівники венчурних фондів тощо із сукупним бюджетом у мільярди доларів.

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