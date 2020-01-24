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24.01.20 15:25

Заборона тестування косметики на тваринах: МОЗ виніс на повторне громадське обговорення проєкт постанови

Міністерство охорони здоров'я винесло на повторне громадське обговорення доопрацьований проєкт постанови Кабінету міністрів про введення нового технічного регламенту на косметичну продукцію.

Заборона тестування косметики на тваринах: МОЗ виніс на повторне громадське обговорення проєкт постанови

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Вимоги до косметичної продукції на українському ринку мають бути такими, як і на європейському. Виробники зможуть використовувати лише безпечні барвники, консерванти, УФ-фільтри, а кількість заборонених інгредієнтів втричі збільшиться порівняно з попередніми нормами. Тестування косметики на тваринах буде заборонено" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці зміни - важлива складова євроінтеграції України і виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Нові вимоги до косметики гарантують її якість та безпеку. Новий технічний регламент розширює перелік заборонених інгредієнтів з 400 до 1383 позицій. Також новий регламент передбачає використання лише дозволених барвників, консервантів, УФ-фільтрів.

Один із важливих аспектів нового регламенту – заборона випробування косметики на тваринах. Замість цього іноземні та національні компанії мають запровадити та використовувати новітні технологічні розробки, зокрема, альтернативні методи тестування косметичної продукції.

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