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24.01.20 16:03

Заяви про те, що побутові споживачі платять меншу ціну за електроенергію, - самообман, - глава НКРЕКП Тарасюк

Глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП) Валерій Тарасюк вважає, що обмеження імпорту електроенергії призведе до підвищення ціни або до неконтрольованості формування ціни і до того, що споживачі й економіка постраждають.

Заяви про те, що побутові споживачі платять меншу ціну за електроенергію, - самообман, - глава НКРЕКП Тарасюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "ExPro".

"Навіть якщо ми дійдемо висновку, що треба обмежувати імпорт шляхом зниження пропускної спроможності на місячних або денних аукціонах, не можна нічого не зробити для регулювання ціни. Тому що, обмеживши імпорт, ми знижуємо конкуренцію на ринку, це беззаперечно призводить до підвищення ціни або до неконтрольованості формування ціни і до того, що страждають наші споживачі, наша економіка. Я маю на увазі насамперед непобутових споживачів, але побутові споживачі теж страждають", - заявив він.

За його словами, коли кажуть, що побутові споживачі платять меншу ціну за електроенергію, - це самообман, адже вони платять ціну побутових споживачів також, оскільки купують товари у непобутових споживачів.

"Останні мають закладати вартість електроенергії в ціну своїх товарів, яку сплачує населення. Це впливає на конкурентоздатність на зовнішніх ринках, запускається маховик інфляції. Ми не можемо це зробити просто так. Тому, навіть якщо ми це зробимо, ми, наприклад, будемо обмежувати верхні price caps. Я це кажу для того, щоб генерація не думала, що комісія може виключити імпорт і все. Ми не можемо так зробити, ми маємо думати про всі зацікавлені сторони", - пояснив він.

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