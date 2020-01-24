Порошенко після відвідування ДБР: Бюро сьогодні діє на боці Росії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це п'ятий Президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив журналістам після того, як відвідав слідчих ДБР.

"Я сьогодні був запрошений після того, як я особисто добровільно сам з’явився 20 січня в приміщенні ДБР, щоб припинити інсинуації щодо повісток і визначити – коли я зможу прийти на допит. Мені наголосили, що дуже важливо прийти сьогодні 24 січня. Я був вимушений скасувати міжнародний візит у Швейцарію в Давос, де були заплановані низка міжнародних зустрічей. Я думаю, що з високою імовірністю вони моніторять моє листування, побачили замовлення квитків і саме в цей день призначили допит як свідка. Тоді я сказав, що якщо я скасовую міжнародний візит, то я офіційно звертаюсь і прошу мене сьогодні допитати у всіх без винятку справах, які завели за незаконним повідомленням від пана Портнова. Усі справи заведені або щодо пана Портнова, або щодо окремих депутатів з путінської п’ятої колони", – повідомив Порошенко.

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Він наголосив, що, попри обіцянки, слідчі ДБР відмовилися проводити слідчі дії щодо інших справ.

"Сьогодні понад годину велася дискусія про те, що вони відмовляються мене допитувати. То слідчих немає, то немає часу… Бо їм потрібне шоу, яке пишуть відомі сценаристи "Сватів" чи "95 кварталу". Наголошую, що шоу ми їм робити не дамо", – попередив Порошенко.

Він також зазначив, що у слідчих діях брали участь особи, які фігурують на так званих плівках Труби. Як відомо, канадські експерти визнали автентичним голос ексдиректора ДБР Романа Труби.

"Жахлива обставина, що ті фігуранти, які присутні на аудіозаписах "Трубу прорвало", ті, хто отримували незаконні вказівки з Офісу Президента, сьогодні брали участь у цих слідчих діях", – повідомив Порошенко.

"Було жахливо слухати те, що відбувалося щодо Мінських домовленостей. Я ніколи нічого подібного не чув. Слідчий ховав очі і це було дуже поганою виставою. Наголошую, що і стосовно моряків, де правота України підтверджена Гамбурзьким трибуналом, позицією РадБезу ООН і Генеральною Асамблеєю, рішеннями Ради Європейського Союзу, яка застосувала Азовський пакет санкцій проти Росії; де чітко визначено, що Україна діяла правильно; щодо Мінських домовленостей Україна все виконує, вони допомогли нам зупинити російську навалу і за якими запроваджені санкції проти РФ – у нас на сьогодні ДБР діє на боці Росії", – переконаний Порошенко.

"Безумовно це все має характер політичних переслідувань. Якщо є помста Порошенку з боку керівництва країни або керівництва правоохоронних органів, будь ласка, але вони шкодять Україні", – підсумував п’ятий Президент.

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