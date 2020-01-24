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24.01.20 16:13

Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР. ФОТОрепортаж

Співробітник Нацполіції обіцяв за ці гроші "вирішити питання" з погрозами, які підприємець отримував у смс-ках. Тепер поліцейському загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Наприкінці 2019 року приватному підприємцю почали надходити від невідомих осіб смс з погрозами фізичної розправи. Патрульний і його знайомий запропонували підприємцю нібито вирішити його проблеми з погрозами за грошову винагороду в сумі 150 000 доларів США", - сказано в повідомленні.

Поліцейського і його подільника затримали 23 січня під час одержання від підприємця 40 тисяч доларів.

"Зараз вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу і повідомлення про підозру", - додали в ДБР.

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Провадження розслідують за ст. ч. 2 ст. 189 ККУ (вимагання).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР 01
Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР 02
Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР 03
Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР 04
Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР 05

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