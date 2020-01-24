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24.01.20 16:42

Кабмін створив міжвідомчу робочу групу з питань подолання наслідків зміни клімату

Уряд створив міжвідомчу робочу групу, яка опікуватиметься питаннями подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської комісії "Європейська зелена угода".

Кабмін створив міжвідомчу робочу групу з питань подолання наслідків зміни клімату

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Разом із ЄС ми будемо напрацьовувати порядок денний для зменшення рівня викидів у рамках Паризької угоди. Україна хоче долучитися до Угоди на етапі формування завдань як повноцінний гравець", — сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Він додав, що наступного вівторка, під час шостого засідання Ради асоціації "Україна — Європейський Союз", будуть обговорюватись, зокрема, і питання співпраці за Європейською зеленою угодою.

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Робоча група буде тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України. Її очолив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

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